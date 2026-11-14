دانیال راہیل نے فریال محمود سے طلاق کو کتنی سمجھداری سے سنبھالا
دانیال راہیل اور فریال محمود کی شادی کووڈ کے دور میں ہوئی تھی، مگر یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور دونوں نے طلاق لے لی۔ دانیال راہیل پاکستانی ٹیلی ویژن کے اداکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، اور انہوں نے اس پوری بات کا ذکر احمد علی بٹ کے انٹرویو میں کیا۔
انہوں نے بتایا کہ کووڈ کے وقت دنیا بہت غیر یقینی تھی اور اسی دور میں ان کی شادی ہوئی۔ دونوں کی فطرت مختلف تھی، اور انہوں نے یہ فرق بہت جلد پہچان لیا۔
طلاق دوستانہ رہی۔ دونوں نے خیال رکھا کہ ایک دوسرے کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اچھے لوگ تھے، بس ایک دوسرے کے لیے بہترین نہیں تھے۔
میڈیا میں کبھی گندی نہیں بنی
دانیال راہیل نے یہ بھی بتایا کہ ان کی علیحدگی میڈیا میں کبھی گندی نہیں بنی۔ وہ دونوں سمجھدار تھے اور ایک دوسرے کی پرواہ کرتے تھے، اسی لیے نہ ایک دوسرے کی برائی کی اور نہ رشتے کی۔ معاملہ سیدھے انداز میں ختم ہو گیا۔
خاندان، اور وہ واحد کرش
دانیال راہیل نے اپنے خاندان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے بقول گھر والوں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا اور نہ کبھی طعنہ دیا۔ وہ ہر وقت ساتھ کھڑے رہے اور اس مشکل وقت میں ان کا سہارا بنے۔
ایک اور بات جو انہوں نے شیئر کی: واحد اداکارہ جن پر انہیں کبھی کرش ہوا، وہ ان کی سابقہ اہلیہ ہی تھیں۔ یعنی جس اداکارہ پر دل آیا، اسی کو ڈیٹ کیا اور اسی سے شادی کر لی۔