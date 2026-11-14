گوہر خان نے مہی وج کے کتّی والے ٹاسک پر کہہ دیا: ایک غلطی دوسری کا جواز نہیں
اداکارہ گوہر خان نے رئیلٹی شو کے حالیہ ایپیسوڈ پر ردعمل دیا ہے، جس میں مہی وج نے ادیتی سنگھ کی پالتو کتّی لائلا کو ٹاسک میں گھسیٹ لیا تھا۔ گوہر نے انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک نوٹ شیئر کیا جو سیدھا مہی کے نام لگتا تھا۔
نوٹ کا لبِ لباب یہ تھا کہ دو غلطیاں کبھی ایک صحیح بات نہیں بناتیں۔ گوہر نے لکھا: ”Two Wrongs never make a right! Wish Mahi had not brought uditi's dog negatively in the task!! Buddhi andar kisi toh jagi ho !!! Kaash !!!!“
مہی نے ٹاسک کے دوران لائلا کو سامنے لایا اور پالتو جانور کی ذمہ داریوں پر باتیں کیں۔ گوہر کو یہ انداز نہ بھایا اور انہوں نے کہا کہ بحث کو اس طرف موڑنے کی ضرورت نہ تھی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب شرکا نے مہی کی بیٹی کو ٹاسک میں گھسیٹا تھا، گوہر نے مہی کا کھل کر ساتھ دیا تھا اور شرکا کو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اُس ایپیسوڈ کے بعد ویوین ڈیسینا اور آرتی سنگھ سمیت کئی ٹی وی شخصیات نے بھی مہی کی حمایت کی تھی۔
اب گوہر کی اسٹوری سے لگتا ہے کہ ان کا انداز بدل گیا ہے۔ ان کا نکتہ سادہ ہے: ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز نہیں، اور ان کے مطابق مہی کو یہ معاملہ کسی اور انداز میں سنبھالنا چاہیے تھا۔