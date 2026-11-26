ترفيه

فواحد اللحظة مأثرة، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كرم الفنان المغربي يونس ميگري مساء الأربعاء 25 نونبر، فالدورة الثالثة والعشرين ديالو. هاد التكريم جا باش يحتفل بمسيرة فنية دوز ليها كتر من خمسين عام وخلى فيها بصمة واضحة فالفن المغربي.

الجائزة تسلمها ميگري من يد زميله الفنان حسن الفد، وسط تصفيقات حارة من الجمهور اللي كان حاضر. ولكن اللحظة اللي سحرات الجميع هي فاش طلع يونس ميگري يتكلم، وبدل ما يهضر غير على راسو، اختار يشكر الناس اللي كانوا معاه فكاع المحطات.

بكلمات كلها وفاء، وجه الفنان تحية مؤثرة لزوجته والممثلة نادية النيازي، مؤكدا بلي مساره الفني مايمكنش يكمل بلا بيها، خصوصا أنها كانت معاه تقريبا خمسين سنة ديال الحياة المشتركة، فالفرح وفالشدة وفكل اللحظات الصعبة. يونس ميگري اعتبر بلي هاد التكريم ماشي ليه بوحدو، ولكن حتى للناس اللي تقاسموا معاه التضحيات والأعباء ديال الحياة المكرسة للفن.

ما نساوش الفنان حتى بناته سناء وإيزانا، وخوته محمود وحسن وجليلة، اللي قال بلي كان عندهم دور كبير باش ينقلو ليه الشغف ديال الفن. وفالآخر، وجه شكر خاص للجمهور اللي دعمو لأكثر من خمسين عام، وقال جملة لخصات كلشي: «بفضل الجمهور يوجد الفنان».

صراحة، هاد النوع من الاعتراف بالجميل وسط الأضواء كيعطي قيمة كبيرة للفنان، حيت قيمة الفنان ماشي غير فاللي كيقدم فوق الخشبة وقدام الكاميرا، ولكن حتى فاللي كيتبقى من أثر فذاكرة الجمهور وفاللي كيصاحبو من ورا الأضواء.