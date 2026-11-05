مؤسسة البسطاوي كتحيي فنون زمان وكتفتح الباب لنجوم اليوم!

ترفيه

الجو الفني في المغرب غيتزير ويولي أحسن مع الافتتاح المرتقب لمؤسسة البسطاوي للفنون الدرامية. هاد المؤسسة ماشي غير قاعة ولا مكان وصافي، هادي غتكون بيت لكل شاب وشابة عندهم شغف بالتمثيل والفن، . المبادرة جات في وقتها باش تحتفل بعيد الوحدة، وفنفس الوقت، تعطي دفعة كبيرة للثقافة والفن الدرامي لي موجه للطاقات الشابة ديالنا اللي خاصها فرصتها.

والحفل ديال الافتتاح؟ ماشي أي حفل عادي! الملصق ديال التظاهرة كان واضح وكشف لينا أن مجموعة من الفنانين لي عندهم اسمهم في الساحة الفنية، سواء لي بصموا التاريخ أو الوجوه الجديدة لي في طريقها للتألق، غادي يكونوا حاضرين باش يباركوا هاد الخطوة. الملصق أعلن عن مشاركة الممثلة راوية وماجدولين الإدريسي، إلى جانب سعاد النجار وأسماء أخرى. وفوق هادشي كامل، شكون غتكون على رأس هاد الصرح الفني؟ هي الفنانة سعاد النجار، زوجة الفنان الراحل محمد البسطاوي! هي لي غتسهر على كلشي، من المشاريع حتى البرامج، باش تحقق الأهداف الكبيرة لي مسطراها المؤسسة.

هادشي كامل كيقول لينا أن اسم الفنان الراحل محمد البسطاوي، لي بصم تاريخ الفن المغربي، غادي يبقى حاضر في المشهد الفني من خلال هاد المبادرة الموجهة للأجيال الصاعدة. المؤسسة بغات تخلق واحد الفضاء فني وثقافي بمعنى الكلمة، يكون مرجع للطاقات الشابة. الهدف باين: دعم المواهب، وتوفير الأرضية الخصبة لي يقدروا يعبروا فيها على قدراتهم ويدوروا روسهم فالفنون الدرامية. شكون عارف، يمكن نشوفو نجوم كبار جداد من هاد المؤسسة!