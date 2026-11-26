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تامر نبيل زاد كبّر الحضور ديالو في الدراما من بعد ما انضم لأبطال مسلسل «الصور الشخصية لمريم»، اللي غادي تكون فيه ريهام عبد الغفور هي البطلة. هاد العمل مبرمج باش يكون حاضر في منافسات موسم دراما رمضان 2027، وغادي يجمع واحد النخبة من صناع الدراما المصرية.

الشركة المنتجة خدامة دابا باش تكمل التعاقدات مع الفنانين المشاركين باش يبداو التصوير، والمسلسل اللي سميتو المبدئية «الصور الشخصية لمريم» باقي ما كشفوش على تفاصيل الشخصيات والأدوار اللي غادي يقدمها الأبطال.

بالنسبة للفريق اللي واقف وراء هاد العمل، الكاتبة مريم نعوم هي اللي تكلفات بالتأليف، والمخرجة مريم الباجوري هي اللي غادي تشرف على الإخراج، بينما محمد مشيش هو المنتج. المسلسل غادي يتكون من 15 حلقة، وغادي يكون من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، وهي النوعية اللي ولفت ريهام عبد الغفور تقدمها في السنوات الأخيرة، حيت كتركز على شخصيات فيها أبعاد إنسانية ودرامية مختلفة.

هاد التعاون الجديد كيجي من بعد ما خدم تامر نبيل مع ريهام عبد الغفور في مسلسل «حكاية نرجس» اللي تدار في رمضان 2026 وحقق تفاعل كبير من الجمهور. في هاداك العمل، كانت القصة كتدور على امرأة كتعاني من عدم الإنجاب، وكتواجه ضغوط نفسية واجتماعية خلاتها تاخد قرارات مصيرية وتدخل في سلسلة من الأكاذيب وأحداث معقدة. مسلسل «حكاية نرجس» شاركوا فيه حتى حمزة العيلي، وسماح أنور، ودنيا ماهر، وأحمد عزمي، وعارفة عبد الرسول، وبسنت أبو باشا.

دابا الجمهور كيتسنى يشوف شنو غادي يجيبو «الصور الشخصية لمريم»، خصوصاً أن ريهام عبد الغفور رجعات تلاقى مع المؤلفة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري والمنتج محمد مشيش، مع إضافة أسماء جديدة لفريق التمثيل باش يوجدو لرمضان 2027.