ترفيه

حكيم سجل الأغنية الدعائية ديال فيلم «المصيف»، والكلمات كانت من توقيع الشاعر مصطفى حدوتة. هاد الخطوة جات فـ إطار التحضيرات النهائية ديال الفيلم اللي غادي يكون أول تجربة سينمائية للمخرج سليم العدوي، اللي تكلف بالتأليف والإخراج.

العمل كيرهن على خلطة جديدة بين الإيقاع الشعبي اللي كيكون صاخب وبين الدراما الاجتماعية. صراحة، فاش كيكون حكيم ومصطفى حدوتة فـ مشروع واحد، كيكون التوقع طالع بلي غادي نسمعو شي حاجة كتشطح وتضرب فـ الساحة.

واش كبان ليكم هاد المزج بين الشعبي والدراما الاجتماعية غادي ينجح فـ السينما؟