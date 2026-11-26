شنو كيوقع ملي كيتجمع عرض أزياء وحفل موسيقي مباشر فـ عرض واحد؟ هذا هو MadWalk، اللي أحدثاتو MAD TV فـ أثينا عام 2011. وفـ نهار الإثنين، 23 نونبر 2026، رجع هاد الحدث فـ نسختو 16.

الفكرة فريدة من نوعها: كل مصمم أزياء كيتشارك مع فنان موسيقي. فـ الوقت اللي كيدوز فيه العرض فوق منصة العرض، الفنان كيقدم الأداء ديالو لايف، فـ نفس المسرح وفـ نفس اللحظة. كل ثنائي كيتجمع غير لهاد الليلة بالذات، مع توزيعات موسيقية جديدة، ميكسات وإعادات لأغاني ما غادي تسمعوهم فـ حتى شي بلاصة خرى.

اليوم ولا MadWalk أكبر ليلة للموضة والموسيقى فـ اليونان: القاعة عامرة عن آخرها فـ القاعة المغطاة Tae Kwon Do فـ أثينا، سهرة تلفزيونية وطنية خاصة، وكاستينغ مفتوح للعارضين سجل كتر من 3,500 مشاركة.

شعار هاد العام كان هو «We are all made of stars».

من بين أبرز لحظات السهرة كان فستان LEGO Daisy Dress: فستان كوتور مصنوع من 12,000 قطعة LEGO، وفيه 790 وردة مركبة باليد حبة بحبة. صممو Nora Sarman مع Balázs Doczy المعتمد كـ LEGO Certified Professional، وتعرض حصرياً فـ اليونان فـ MadWalk، ولبساتو مقدمة الحفل Vicky Kaya.

وسحر هوليوود الكلاسيكية حضر مع ميكس لايف لأغاني Beyoncé: المغنية LILA دمجت أغاني Beyoncé مع «Prisencolinensinainciusol» ديال Adriano Celentano، مع تشكيلة Celia Kritharioti اللي تميزت بالشراشيف، الريش، وورود الأورغانزا.

الختام كان مع نجمة Eurovision الفنانة Eleni Foureira، قبل ما تغبر القاعة تحت مطر ديال الكنفيتي.

MadWalk. فين كتلاقى الموضة مع الموسيقى.