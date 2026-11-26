ترفيه

حاتم عمور غادي يرجع يغني من جديد، وهذه المرة اختار يجدد التعاون ديالو مع الشاعرة والكاتبة هبة الناجي في أغنية جديدة سميتها «شيبتيني».

هاد الخطوة كتبين أن الكيمياء الفنية بيناتهم باقة خدامة، وبغاو يقدمو عمل كيجمع بين التجديد الموسيقي والاختيارات المتنوعة اللي كتعجب الناس. وهاد الأغنية كتزاد لمسار حاتم عمور الفني، وهو واحد من أبرز الأصوات الغنائية المغربية اللي أغانيها كتتتابع بشكل واسع داخل المغرب وخارجه.

واش بان ليكم هاد العنوان «شيبتيني» غادي يكون درامي ولا شي حاجة ديال النشاط؟