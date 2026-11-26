ترفيه

نور علي كانت حاضرة في حفل فضل شاكر وولدو محمد شاكر اللي داز في مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، وبقات مبهورة بالأجواء الفنية والعدد الكبير ديال الناس اللي حضروا وتفاعلوا مع الأغاني بطريقة استثنائية.

نور ما بخلاتش بالمديح وقالت: «أنا كنت كتير مبسوطة، متل كل الجمهور الكبير يلي كانت سعادته واضحة من صوته وتفاعله طول الحفل مع أغاني فضل شاكر». وبانت بلي كانت توحشت تسمع صوت فضل، وفي نفس الوقت هنأت محمد شاكر على النجاح اللي كيحقق دابا، مؤكدة بلي كيستحق كل هاد التقدير.

الحماس ديال نور علي وصل لدرجة أنها قررت تكون من الأوائل اللي يحضروا أي سهرة فنية جاية لهاد النجمين غير تتاح ليها الفرصة.