ترفيه

سلمى رشيد خرجات على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور والفيديوهات اللي كتوثق مشاركتها في برنامج «ستارلايت»، وبينت لينا كيفاش دايزين كواليس التصوير والتحضيرات الفنية ديال هاد العمل.

اللقطات اللي نشرات سلمى كيبانو فيها أجواء الحماس والتفاعل واللمسات الإبداعية، وكيبينو حتى المجهود اللي كيديروه كاملين الناس اللي خدامين باش تنجح هاد التجربة الفنية، اللي مشاركين فيها حتى وجوه فنية معروفة.

طبعاً، هاد المنشورات دارت ضجة عند المتابعين ديالها، اللي تفاعلو بزاف مع الإطلالة ديالها والحضور ديالها في البرنامج، وبزاف منهم مبينين الحماس باش يشوفو الجديد ديالها في «ستارلايت» اللي أصلاً داير حالة ومجذب اهتمام محبي المواهب الغنائية.