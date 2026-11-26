ترفيه

صوفيا بنكيران، الممثلة المغربية الشابة، قلبت مواقع التواصل الاجتماعي بسباب تصريحات جريئة قالتهم على هامش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. الفنانة كانت واضحة بزاف وصدمات بزاف ديال الناس ملي أعلنت أنها كترفض قطعياً فكرة الزواج من رجل موظف كيتراوح الصالير ديالو ما بين 7000 و8000 درهم في الشهر.

صوفيا بررات هاد الموقف في لقاء صحفي مصور، وقالت بلي بغات تحافظ على نمط الحياة والمستوى المعيشي اللي اعتادت عليه، وما مستعدةش تنازل عليه أو تنزل لشي مستوى قل. وزادت بلي هاد الفارق المادي غادي يخلي التفاهم بينها وبين شريك حياتو بهاد الدخل صعيب بزاف، وصرحت بلي غادي تعاني في هاد العلاقة وغادي تسبب المعاناة حتى للطرف الآخر. وفي لقطة صريحة بزاف، عممت الرأي ديالها وقالت بلي ما كتظن بلي كاين شي بنت ممكن تقبل ترتبط بشخص المستوى المعيشي ديالو قل من المستوى اللي هي مولفة بيه.

طبعاً هاد الفيديو ما دازش سلام، وتحول لمادة دسمة للنقاش بين المغاربة في السوشيال ميديا اللي تقسموا لجوج فرق. كاين اللي شاف بلي هاد الكلام فيه نظرة مادية ومتعالية، وبلي كلامها كيستفز مشاعر بزاف ديال الشباب المغربي وتجاهلت الواقع الاقتصادي ديال البلاد، خصوصاً وأن صالير ديال 7000 أو 8000 درهم كيتعبر دخل محترم بالنسبة لشريحة كبيرة من الموظفين والأطر الشابة في المغرب.

من جيهة أخرى، كاين اللي دافع على صوفيا بنكيران واعتبر بلي من حقها، بحال أي بنت، تختار المعايير المادية والاجتماعية اللي كتناسبها بلا ما تجامل حد. هاد الناس شافو بلي الصراحة والوضوح في التوقعات المادية قبل الزواج أحسن بزااف من الدخول في تجربة غير متكافئة تقدر تسالي بالخلافات والانفصال.