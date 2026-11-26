ترفيه

فـواحد اللحظة مـؤثـرة بـزاف، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش فـالدورة ديالو 23 كرم الفنان المغربي يونس ميكري نهار الأربعاء 25 نونبر 2026، تقديراً للمسار الإبداعي ديالو الطويل فالمغرب.

اللي زاد من قيمة اللحظة هو أن الفنان حسن الفد هو اللي سلم درع التكريم ليونس ميكري، وسط تصفيق حار من الحضور اللي كيبين شحال هاد الفنان محترم ومحبوب فـالوسط الفني.

يونس ميكري فـالكلمة ديالو ما نساوش الناس اللي دعموه، وبدا بتحية حب ووفاء لزوجته الممثلة نادية النيازي، وأكد بلي هي كانت الركيزة الأساسية فـرحلته الفنية وما يمكنش يهضر على مساره بلا ما يذكرها. وحكى بلي نادية بقات معاه تقريبا خمسين سنة ديال الحياة المشتركة، صبرات معاه فـالأوقات الصعبة وفـالأفراح، وتحملات التضحيات اللي كتفرضها حياة مكرسة للفن.

ميكري ما وقفش هنا، بل أهدى هاد التكريم حتى لبناته سناء وإيزانا، وخوته محمود وحسن وجليلة، اللي قال بلي كان عندهم الفضل باش نقلوا ليه الشغف ديال الفن.

وفي الأخير، عبر الفنان على الامتنان ديالو للجمهور اللي بقى معاه ومساندو لأكثر من خمسة عقود، ووصف الجمهور بأنه هو الساس والركيزة اللي كتخلي أي فنان يستمر فـالعطاء.

صراحة، هاد النوع من التكريمات هو اللي كيرجع الاعتبار للفنانين اللي عطاو حياتهم للفن، واش بان ليكم هاد التكريم جا فـوقته ولا تعطل شوية؟