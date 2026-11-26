ترفيه

اختارت شركة نادوز لتصميم المجوهرات، اللي تأسسات عام 2019 من طرف ربعة ديال الإخوة على سميت والدتهم السيدة نادية، مغنية الميزو-سوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني باش تكون الوجه الجديد ديال حملتها اللي سميتها Meet Her. هاد الشراكة جات في وقت كانت فيه فرح كتجسد شخصية داليدا في العرض الموسيقي "الأغنية التي لا تنتهي" (The Song That Never Ends: A Tribute to Dalida)، اللي بدا في مكتبة الإسكندرية نهار 31 أكتوبر قبل ما ينتقل للقاهرة نهار 4 نوفمبر.

فرح الديباني فنانة متمكنة، بدات حياتها في الإسكندرية وسط عائلة مهتمة بالموسيقى، وقرات الهندسة المعمارية قبل ما تخصص حياتها للغناء وتطور موهبتها في برلين، ومن بعد انضمت لأوبرا باريس الوطنية (Opéra National de Paris) ومن تما وصلات لأكبر المسارح العالمية. وفي هاد الخريف، رجعات للمدينة اللي كبرات فيها باش تقدم عرض كانت هي اللي فكرات فيه وطورتو.

فلسفة Meet Her وعالم القصر

حملة Meet Her كتعتبر دعوة لكل امرأة باش تكتشف ذاتها وتعبر على كيانها، وكتشير للجزء الخفي اللي باقي ما تلاقاتش بيه في داخلها. نادوز ما بغاتش تغير ملامح المرأة، ولكن كتعطيها مساحة باش تكتشف الجوهر اللي كان فيها من الأول وتكتب فصول جديدة في حكايتها.

شركة نادوز كتقسم الفن ديالها لربعة ديال العوالم: القصر (Palace) اللي كيرمز للجذور والإرث، والحديقة (Garden) اللي كتمثل الطبيعة والثقة والشجاعة في الرقة، والسماء (Sky) اللي كتعبر على الحرية والحركة، وأخيراً المرسم (Atelier) اللي كيجمع بين الإبداع والحرفة. فرح الديباني كتنتمي لعالم القصر، حيت هاد العالم كيرتكز على فكرة أن الجذور والمنبع هما مصدر القوة ديال المرأة ماشي عبء عليها.

تفاصيل المجوهرات وتاج داليدا

في العرض ديالها، فرح لبسات قطع من مجموعة زهر المصنوعة من رقائق الذهب اللي حافظات على الشكل الطبيعي ديالها. تألقت بأقراط أرتيميس، وسوارين متناظرين (Twin Cuff)، وسوار منسوج، وخاتم فيه جوج زهرات. زادت عليهم خاتم بذور اللي مستوحى من سميت البذور بالعربية وفيه لؤلؤة غير منتظمة الشكل في إطار ذهبي مخدوم باليد. أما القلادة فكانت الشمس (Sun & Moon) اللي مستوحاة من المطبخ المصري وفيها حبة الهيل اللي كتمثل البصمة ديال نادوز، ومعاها قلادة زوايا بحلقات ذهبية.

وباش يرجعوا الروح ديال السبعينات، الفترة اللي كانت فيها أغاني سالمة يا سلامة وحلوة يا بلدي، فين كانت داليدا كتلبس أفاعي ذهبية ولؤلؤ، صاوبات نادوز تاج خاص لفرح الديباني. هاد التاج فيه أفاعي ذهبية فوق شريط مرصع بالياقوت الأحمر والأزرق والزمرد، ونازل منه خيوط ديال اللؤلؤ على واحد الجانب. هاد التاج هو أول عمل مشترك بين نادوز وفرح، ومشي هو الأخير.

تحديات فنية وشخصية

مها الشرفي، الشريكة المؤسسة والمديرة الإبداعية لنادوز، أكدات أن قيم العائلة والاستمرارية هي أساس المبادئ ديالهم. من جهتها، فرح وصفت هاد التجربة بأنها خلاتها تلاقى بجزء من راسها ما كانتش عارفاه، خصوصاً وهي خدامة على مشروع داليدا اللي كان حلم بالنسبة ليها لسنين. هاد المرة قادت فريق كبير وطورت الرؤية الفنية والاستراتيجية وبحثات عن شركاء ورعاة. هادشي خلاها تكتشف أن قدراتها في العمل والإبداع كبر بزاف مما كانت كتصور. وفي نفس الوقت، واجهت تحدي كبير باش توفق بين عملها وحياتها الشخصية حيت ولات أم في هاد الفترة، ولكن قدرت تتجاوز التوقعات وتخرج أحسن ما عندها.

بصراحة، هاد التوليفة بين مجوهرات نادوز والروح ديال داليدا في صوت فرح الديباني عطاتنا نتيجة خيالية، والتاج ديال الأفاعي كان لمسة ذكية رجعاتنا لزمن الفخامة ديال السبعينات. واش كبان ليكم التاج ديال الأفاعي جا مناسب مع ستايل فرح، ولا كان زايد على اللزوم؟