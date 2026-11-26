ترفيه

تخيل معايا تفيق واحد النهار وتلقى الذكاء الاصطناعي ولا هو اللي كايعطيك النصائح في علاقاتك، ومنافس ديالك حتى في الحب! هذا هو السؤال اللي باغي يجاوب عليه المخرج أمين ناسور في العمل المسرحي الجديد ديالو «داتالوف».

المسرحية جاية في وقت الخوارزميات ولات حاكمة كلشي في حياتنا، ومأثرة حتى على كيفاش كنختارو وكيفاش كنحسو. «داتالوف» كاتقدم هاد التحول الإنساني بطريقة كوميدية، يعني غادي نضحكو ولكن في نفس الوقت غادي نطرحو أسئلة عميقة وجريئة على الواقع اللي عايشين فيه.

العمل عبارة عن كوميديا معاصرة كاتحط بنادم وجه لوجه مع الاختراعات ديالو، وكاتساءل فين كاين الحد الفاصل بين الذكاء الاصطناعي وبين «الغباء البشري». الهدف هو نشوفو الفرق بين المشاعر اللي كاتكون حقيقية وبين دوك العواطف اللي مبرمجة بالكود.

هاد المغامرة المسرحية هي إنتاج خاص لـ«مسرح المدينة»، ووراها عائلة مسرحية خدماتها بكل شغف. وبالنسبة لناسور، هاد التجربة كتدخل في الإطار الفني ديالو اللي كايحاول يبني بيه علاقة فكرية مع الواقع. وخا معروف عليه كايخدم بزاف على التراث، المرة هادي قرر يلمس قضايا عصرية من زاوية كوميدية أصيلة كاتعطي البهجة للمتفرج ولكن كاتخليه يفكر في قضايا حقيقية.

واش كايصحاب ليكم الخوارزميات تقدر تعوض لينا المشاعر ديال بصح، ولا غايبقاو غير روبوتات كايحاولو يقلدونا؟