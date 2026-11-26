ترفيه

الفنانة المصرية رانيا يوسف هضرات أخيراً على الجدل اللي كان شاعل مؤخراً بين الممثلين الكبار محمد رمضان وأحمد العوضي بخصوص المنافسة فالساحة الفنية. وكيما قالت، هادشي كامل غير كيروج للمسلسلات ديالهم وكيخلي الجمهور يتبعهم كثر، والكلمة الأخيرة ديما كتبقى عند المشاهد.

رانيا يوسف وضحات فتصريحات تلفزيونية ليها بلي هاد المنافسة بين النجوم كتصب فصالح العملين بجوج. قالت بالحرف: ''شايفة إنها دعاية كويسة للمسلسلين.. يلا خلي الناس تتفرج على الاتنين وهما اللي يحكموا''. بصراحة، فكرة ذكية منها، كتشوف هادشي بحال شي حملة تسويقية واعر، وفابور!

زادت رانيا بلي هي كتفضل تبقى بعيدة على هاد النقاشات وتتفرج بحالها بحال أي مشاهد عادي. اعتبرات بلي المنافسة بين الفنانين شي حاجة طبيعية جداً، خصوصاً مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، ما حدها كتبقى منافسة شريفة ونقية.

وقالت رانيا يوسف: ''أنا بالنسبة لي ما بدخلش في الحاجات دي، أنا بتفرج زيي زي الناس، كلها منافسة شريفة ما بين نجمين عايزين الناس تتفرج على المسلسلين، فطبيعي لازم يبقى في كده، طول ما في سوشيال ميديا لازم يبقى في كده''. يعني هي كتشوفها غير لعبة فالـ ''سوشيال ميديا''، وكلا واحد باغي يجبد ليه الكليان.

من جهة أخرى، رانيا يوسف هضرات حتى على مشاركتها فمسلسل ''سلطان الديب''. مدحات الأحداث المتنوعة والشخصيات الكثيرة والخطوط الدرامية اللي فيه، وأكدات بلي كل حلقة فيها بزاف ديال التطورات، والسيناريو مكتوب بطريقة احترافية.

شافت رانيا بلي الشخصية اللي كتلعبها ممكن تفاجئ الجمهور. قالت: ''الناس هتتخض مني السنة دي شوية''، موضحة بلي ماشي بالضرورة تكون شريرة، ولكن ممكن تبان بهاد الجانب على حساب تطورات الأحداث.

المسلسل ''سلطان الديب'' كيشارك فيه أحمد العوضي ورانيا يوسف، بالإضافة ليارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، ومحمد علي رزق. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

واش حتى نتوما كتشوفوا بلي هاد الحروب الفنية غير كتدير الخدمة وكتصاوب ليهم الدعاية؟