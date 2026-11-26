ترفيه

نيكول سابا قررات ترجع بقوة للمنافسة الدرامية فـ رمضان 2027، حيت سينات على بطولة مسلسل «بأي ثمن». العمل غادي يجمعها بـ روجينا ومجموعة من النجوم، وكيبان أن نيكول باغا تخوض تجربة مختلفة هاد المرة، حيت غادي تلعب شخصية مراهنة عليها باش تورينا جانب جديد من القدرات التمثيلية ديالها.

المسلسل غادي يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف السيناريست غادة عبد العال وإخراج تامر عشري. حالياً كاينين التحضيرات النهائية باش يبدا التصوير فـ الفترة الجاية. صراحة، نيكول كانت دارت ضجة زوينة فـ رمضان قبل الماضي فاش لعبت دور «رقية العسكري» فـ مسلسل «وتقابل حبيب»، وديك الساعة كانت طايرة فـ التريند ديال مواقع التواصل الاجتماعي بفضل الأداء ديالها.

وماشي غير التمثيل اللي خدامة عليه، نيكول سابا حتى فـ الغناء موجدة مفاجآت لجمهورها. راها خدامة على إطلاق مجموعة من الأغاني «السينغل» فـ الفترة الجاية، وبالتوازي مع هادشي، كتوجد راسها باش تحيي حفلات غنائية كبيرة فـ مصر وخارجها.

واش بان ليكم نيكول سابا غادي تنجح فـ هاد الدور الجديد وتعاود تطلع التريند بحال المرة اللي فاتت؟