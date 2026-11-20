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La separación entre el actor José Eduardo Derbez y la influencer Paola Dalay empezó como un acuerdo mutuo, pero el chisme no ha parado. Mientras circulan versiones sobre una supuesta infidelidad de la creadora digital, los reportes indican que el final de la relación terminó siendo una noticia satisfactoria para Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez es un actor mexicano y su madre, Victoria Ruffo, es una actriz de televisión mexicana. La relación entre la actriz y su nuera no era la mejor, y aunque la decisión de terminar afectó a su hijo, se dice que Ruffo sería la más feliz de que Dalay ya no forme parte de su círculo familiar.

El conflicto por la ropa y los accesorios

Los detalles de este desencuentro salieron a la luz gracias a Juan José Origel. El presentador contó que Victoria Ruffo cuestionó a Paola Dalay porque no utilizaba la ropa ni los accesorios que la actriz le compraba a su nieta. Según Origel, el hecho de que Dalay se negara a usar los obsequios que Ruffo daba derivó en más de un roce entre ambas.

Estas declaraciones causaron ruido en redes sociales, donde la ruptura sigue siendo tendencia. El interés se mantiene debido a las versiones que señalan una presunta infidelidad por parte de Paola Dalay.

El detonante y la contradicción del anuncio

Dos semanas después de que la pareja anunciara el fin de su relación, se difundió en X un video de Paola Dalay junto al futbolista César Romo. De acuerdo con la prensa, la difusión de fotografías de Dalay con Romo en el Gran Premio de México fue lo que terminó provocando que la pareja emitiera un comunicado conjunto para anunciar oficialmente que ya no estaban juntos.

Lo curioso es que, aunque José Eduardo Derbez y Paola Dalay aseguraron que habían terminado tiempo atrás, un mes antes de esto grabaron un especial para el proyecto Mixologando, en el que ironizaron sobre los rumores de separación que ya existían en ese momento.

Recuerdos incómodos y críticas estéticas

Durante una dinámica de preguntas en ese mismo especial, Paola Dalay confesó que al principio no podía descifrar la personalidad de su suegra. Recordó una reunión a la que asistió sin labial, momento en el que la actriz le preguntó si estaba enferma. Ante esto, Dalay contó que fue al baño a ponerse el único labial que tenía en su bolsa, que era de color rojo, pero al salir, Ruffo le preguntó por qué se maquillaba tanto los labios.

José Eduardo Derbez confirmó que esta anécdota fue real. Si bien reconoció que su madre es celosa, sostuvo que hubo un acercamiento entre Victoria y Paola después de que la actriz se enterara de que la influencer estaba embarazada.

Otro momento tenso que Dalay reveló ocurrió el día que conoció a la actriz. Según la influencer, Victoria Ruffo criticó que ella llevara puesta una blusa que, a juicio de la actriz, era demasiado reveladora.

Nuevos rumbos amorosos

Ahora, a unas semanas de la separación, tanto el actor como la influencer están viviendo realidades muy distintas. Por su parte, Paola Dalay aseguró que no mantiene una relación formal con César Romo por el momento.

En cambio, José Eduardo Derbez ha sido visto con la DJ mexicana Mariana Bo. En una entrevista para el programa Ventaneando, Bo reconoció que ha empezado a salir con el actor y no descartó que esto pueda convertirse en un romance formal.