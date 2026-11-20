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Vica Andrade reveló que uno de los médicos que la atendió le indicó que tenía posibles principios de Alzheimer. Esta noticia llegó después de que la actriz se sometiera a una resonancia magnética cerebral con el objetivo de descubrir el origen de diversos problemas de salud que había estado enfrentando.

La conductora explicó que durante varios años visitó a distintos especialistas, pero el proceso fue complicado porque recibió diagnósticos diferentes. Mientras buscaba respuestas, lidiaba con dolores articulares, contracturas y problemas gastrointestinales, además de otras molestias que afectaron seriamente su vida cotidiana.

Un camino lleno de incertidumbre

En una entrevista con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo que se difundió recientemente, aunque fue grabada hace tres años, Andrade detalló que en aquel momento atravesaba una de las etapas más difíciles de su salud. Aseguró que su vida cambió a partir de ese periodo.

La actriz contó que consultó a múltiples médicos para entender qué le pasaba, pero la falta de certeza fue la constante. Relató que el año anterior le habían mencionado los principios de Alzheimer basándose en la resonancia de su cerebro; sin embargo, otro neurólogo le dijo que sus síntomas correspondían a la fibromialgia, mientras que otra persona sugirió que el problema estaba en su hígado.

Además de estas versiones, le mencionaron trastornos relacionados con la menopausia y espondiloartropatía seronegativa, que es una enfermedad inflamatoria capaz de afectar la columna vertebral y las articulaciones.

Los síntomas que afectaron su día a día

Andrade describió un cuadro complejo de malestares que incluían insomnio, taquicardia y falta de aire. También sufrió de cansancio extremo, hormigueo en las manos, calambres y una sensación de pesadez en brazos y piernas. Las contracturas musculares eran tan frecuentes que aparecían incluso al realizar movimientos básicos de su rutina.

A esto se sumaron problemas en la zona mandibular, con tronidos en las articulaciones, episodios de vértigo, tinnitus y la sensación de tener los oídos tapados. Sobre la mandíbula, explicó que las dificultades para moverla persistieron a pesar de que utilizó protectores bucales y se sometió a tratamientos de ortodoncia.

Uno de los puntos más críticos fue el impacto en su sistema gastrointestinal. La conductora aseguró que llegó a estar inmovilizada en cama por la inflamación y los problemas gástricos. Esta situación le impidió alimentarse y digerir los alimentos correctamente, lo que resultó en una pérdida de peso considerable, llegando a pesar 46 kilos.

El desgaste emocional y el estrés

Durante la conversación, Andrade mencionó que algunos médicos relacionaron sus padecimientos con la presencia de metales pesados en su cuerpo y con la vacuna contra COVID-19. No obstante, aclaró que ninguna de estas causas estaba confirmada y que su testimonio no demuestra que la vacunación haya provocado sus enfermedades.

La falta de respuestas concretas le provocó un fuerte desgaste emocional. La conductora rompió en llanto al recordar que recurrió tanto a terapias alternativas como a la medicina alopática sin encontrar ciencia cierta sobre lo que ocurría. Calificó la experiencia como muy frustrante y desesperante.

Consideró que el estrés crónico pudo influir en su estado físico, aunque reconoció que lo más difícil era encontrar la forma de controlar las alteraciones. Mencionó que llega un punto en que el estrés parece ser inconsciente y no hay manera de controlar los movimientos o las alteraciones, lo cual termina enfermando más a la persona al no saber de qué se trata.

Contexto de su trayectoria

Vica Andrade es una actriz y conductora costarricense que desarrolló gran parte de su carrera en México, donde fue popular en los años 90 y principios de los 2000 como modelo y presentadora. Participó en programas como Vica Hits, Al fin de semana, Big Brother VIP y La Escuelita VIP, además de producciones como Alegrijes y rebujos y Velo de novia.

En el plano personal, fue esposa del productor Guillermo ‘Memo’ del Bosque, quien falleció en abril de 2025 tras combatir un linfoma de Hodgkin durante ocho años. La pareja tuvo tres hijos: Luca, Luna y Coral, mientras que Sean es hijo de una relación anterior de Andrade. En enero de 2026, la conductora regresó a las instalaciones de Televisa para acompañar a su hija Luna en su ingreso al Centro de Educación Artística (CEA).