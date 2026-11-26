¿Qué pasa cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se convierten en un solo show? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Athens en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026 volvió para celebrar su 16.ª edición.

La idea es única: cada diseñador de moda hace mancuerna con un artista musical. Mientras la colección recorre la pasarela, el artista canta completamente en vivo, sobre el mismo escenario y al mismo tiempo. Cada colaboración se crea exclusivamente para esta noche, con nuevos arreglos, mashups y covers que no escucharás en ningún otro lugar.

Hoy en día, MadWalk es la noche más importante de la moda y la música en Greece: una arena con boletos agotados, la arena cubierta Tae Kwon Do en Athens; un especial para la televisión nacional; y un casting abierto de modelos con más de 3,500 registros.

El tema de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura hecho con 12,000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Creado por la diseñadora Nora Sarman junto con el LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Greece de manera exclusiva en MadWalk, portado por la conductora del evento, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se hizo presente con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA unió temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetones de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre corrió a cargo de la estrella de Eurovision Eleni Foureira, antes de que el recinto quedara cubierto bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.