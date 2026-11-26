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Sharon Luyben, quien fue la profesora de música de Taylor Swift en la Wyomissing High School, respondió a la repercusión de un perfil publicado por la revista Vanity Fair. En declaraciones dadas a TMZ, la docente aclaró que sus comentarios sobre la artista no tenían ninguna intención negativa y subrayó que todo lo que dijo fueron cosas positivas.

Luyben no se quedó corta al defender a la cantante, describiéndola como una estudiante fabulosa. Además, recordó con cariño la relación que mantenía con la familia de la artista durante aquellos años, señalando que era vecina y amiga de los padres de Swift, a quienes definió como personas muy agradables que participaban activamente en la comunidad.

La guerra por los asientos del comedor

El ruido mediático surgió luego de que Vanity Fair incluyera una declaración de Luyben sobre un recuerdo escolar de Taylor Swift. La cantante había relatado que, durante sus años de estudiante, algunos compañeros evitaban sentarse con ella en el almuerzo e incluso se cambiaban de lugar cuando ella intentaba acercarse.

Sin embargo, la profesora ofreció una versión muy distinta sobre la organización de los almuerzos en el centro educativo. Según explicó a la revista, en el colegio los estudiantes tenían lugares asignados para comer, por lo que consideró que el relato de la cantante no coincidía con el funcionamiento real de la institución.

Esta versión no fue la única. El artículo de la revista también recogió testimonios de otros antiguos compañeros de Swift. Uno de ellos respaldó la explicación de Luyben sobre la distribución de los asientos, mientras que otro estudiante consultado manifestó que no estaba seguro de cómo habían ocurrido los hechos en realidad.

El reclamo a la revista y otras aclaraciones

De acuerdo con la información de TMZ, Luyben siente que la revista no incluyó en el perfil los comentarios favorables que ella había realizado sobre la cantante. Según la profesora, la publicación se concentró únicamente en la declaración relacionada con el episodio del comedor escolar, dejando de lado la parte positiva de su testimonio.

La docente no fue la única que salió a dar la cara. Arielle Peppers, otra antigua compañera de escuela de Taylor, también respondió a la polémica tras una anécdota que compartió con la revista sobre unas botas Ugg que la cantante usaba en su adolescencia. Peppers explicó a TMZ que no tuvo la intención de criticar a Taylor Swift ni de realizar comentarios despectivos sobre ella.

Entre el éxito y la sombra de Regina George

El artículo de Vanity Fair, que evita nombrar directamente a Swift y utiliza los seudónimos de The Mastermind y The Star, presenta dos caras de la artista. Por un lado, resalta su éxito profesional y la imagen que proyecta ante sus fans; por otro, lanza una serie de acusaciones sobre su comportamiento personal y sus relaciones con otros músicos.

Una fuente identificada como The Exec, vinculada a la industria musical, describió a la intérprete como una persona punitiva que puede tomar represalias cuando alguien no coincide con sus opiniones. Por su parte, otro informante que aseguró haber tenido una relación cercana con la cantante afirmó que Taylor Swift utiliza ciertas actitudes para disciplinar a quienes la rodean.

Esta misma fuente señaló que la artista disfruta golpear a la gente en la cabeza, en sentido figurado, para sentir que puede disciplinar a las personas y que nadie está exento de sus reproches. Aseguró que si alguien no ve las cosas como ella, se vuelve en su contra y que puede estar cenando en casa de alguien y, tres semanas después, decir que la odia con todas sus fuerzas.

Debido a estos testimonios, la revista comparó a la artista con Regina George, el personaje de la película Chicas pesadas (2004) conocido por liderar al grupo de los populares y ejercer influencia sobre sus compañeros.

Taylor Swift es una cantante, compositora, productora musical, directora y empresaria estadounidense conocida por sus composiciones narrativas basadas en su vida personal. Nació en West Reading, Pensilvania, y se mudó a Nashville, Tennessee, a los 14 años para seguir una carrera en la música country.