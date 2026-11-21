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Tacos y rock, la combinación que no sabíamos que necesitábamos. El miércoles pasado, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal se dieron un gusto y sorprendieron a los comensales de Tacos Los Atarantados en la Ciudad de México con una presentación corta pero intensísima para celebrar que se llevaron el Grammy.

Todo empezó con una dinámica muy al estilo grupo de WhatsApp: la banda puso un número en sus redes sociales y pidió a sus fans que escribieran para recibir una sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que decenas de personas hicieran fila en la sucursal de la Zona Rosa. La banda confesó en Instagram que no esperaban tanto amor y que quedaron sorprendidas por la cantidad de gente que se lanzó al llamado.

En el setlist, aunque fue breve, no faltaron los hits. Los asistentes pudieron escuchar en vivo temas como Qué más quieres y Martirio. Y es que las chicas andan en racha; el 12 de noviembre ganaron su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por el tema Ego.

La fiesta no se detuvo ahí. El 14 de noviembre, Paulina Villarreal se aventó un palomazo con Garbage en el Zócalo, acompañando a Shirley Manson en la canción I Think I’m Paranoid.

Si te perdiste la taquería, todavía hay chances de verlas. Mañana 22 de noviembre estarán en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Además, ya tienen fecha para su primer concierto en el Estadio GNP Seguros el 5 de febrero de 2027, donde prometen que habrá más sorpresas.

La neta, celebrar un premio internacional comiendo tacos es la definición más mexicana de éxito posible.