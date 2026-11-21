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El productor Pedro Ortiz de Pinedo ya tiene en marcha su nueva producción televisiva. El proyecto, que lleva el nombre tentativo de Enséñame a quererte, se está gestando en el foro 4 de la Fábrica de Sueños, un foro que tiene un significado especial para uno de los actores, quien contó que fue el primero en el que grabó al entrar a Televisa en 2010, cuando hizo Triunfo del amor.

Pedro Ortiz de Pinedo es un reconocido productor y escritor mexicano, creador de series como Una familia de diez, La CQ y Renta congelada, además de ser hijo del comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

El estrés de ser la villana

Para algunos de los actores, regresar a este foro es un placer. Uno de los personajes es Alejandro, un abogado muy fuerte y exitoso. Por otra parte, una actriz contó que grabar este tipo de escenas resulta terapéutico, ya que permite hacer un desmadrito en el foro y sacar todo el estrés, como pegarle a un punching bag. Así, al llegar a su casa ya llega bien relajada y sin ganas de pelear con nadie.

El arte del casting y la presión del set

El proceso de casting es una parte medular de este proyecto, pues es fundamental para lograr una interpretación orgánica entre los personajes. Para los actores, este momento es el más crítico, ya que deben llevar sus emociones de cero a cien en cuestión de segundos. Es un ejercicio donde se debe demostrar todo: la conexión, el amor, la historia, el dolor, la intensidad y la bondad del personaje.

Aunque los actores lleguen tranquilos y se sepan sus escenas, existe la tensión de saber que están compitiendo por un papel. Por eso, el proceso implica estudiar durante horas para luego soltar todo en una escena que puede durar apenas 30 segundos. En el caso de Enséñame a quererte, se ha trabajado en escenas que transicionan por diversos estados emocionales, combinando el abandono y el dolor con una conexión profunda.

Personajes y química en pantalla

Dentro de la historia, destaca el personaje de Vanessa, descrita como una mujer guapa y empoderada. Según el actor, el guion plantea el cliché de la mujer que viene a comerse al profesor, pues Eugenio sería un profesor para Vanessa.

Para actores como Víctor González y Alejandra Ambrosi, el casting es el espacio para mostrar su rango y la capacidad de vulnerarse, demostrando que pueden darlo todo en la escena. Además, el proceso se apoya en la química que ya han desarrollado en proyectos anteriores, buscando que la conexión se refleje de manera natural frente a la cámara.

Para quienes participan, el casting no se ve como algo ajeno, sino como parte del oficio. Es una oportunidad de probar cosas nuevas y de trabajar cuando uno no está trabajando. Sin embargo, es un terreno difícil; se puede observar a actores extraordinarios haciendo castings que no son tan buenos, o viceversa, dependiendo totalmente de cómo se desenvuelvan en ese instante preciso.