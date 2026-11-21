Entretenimiento

Alex Fernández se prepara para dejar México y a su familia por un tiempo. El cantante decidió emprender un viaje hacia España para llevar su gira Voz de Mi Sangre Tour a diversas ciudades de ese país.

Esta partida ocurre justo después de un mes lleno de fiestas, ya que el artista celebró su cumpleaños número 33 y el aniversario de su boda con Alexia Hernández. El pasado 19 de noviembre, mientras se alistaba para tomar su vuelo, el hijo de Alejandro Fernández compartió que se siente emocionado por esta aventura.

Además del viaje, Alex aprovechó para expresar su alegría por el triunfo de su hermana Camila en los Latin GRAMMY y por la espera de su bebé. ¡A darle con todo en España!