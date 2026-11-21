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El equipo Azul se llevó la victoria en los dos duelos de las Batallas por la Supervivencia el 20 de noviembre. Los atletas Rojos y Azules se dieron con todo para evitar que sus integrantes quedaran en riesgo de eliminación, pero la suerte no estuvo del lado de los Rojos.

La escuadra Azul venía de ganar la Villa 360, según el reporte del 19 de noviembre. Ese cambio de ánimo les sirvió para llegar con ventaja y intentar una remontada ante los Rojos. Los resultados fueron claros: ganaron 8 a 3 en la Supervivencia 2 y 8 a 5 en la Supervivencia 3.

Ahora toca esperar al domingo 22 de noviembre a las 6:30 p.m. para ver quién tiene que empacar sus cosas y decirle adiós a la competencia en la Eliminación.

La verdad es que cuando un equipo agarra confianza en Exatlón, es difícil bajarlos del caballo. ¿Será que los Rojos ya se rindieron o solo fue un mal día?