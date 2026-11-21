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Adrián Marcelo volvió a encender las redes sociales al arremeter contra los conductores del programa Hoy. En esta ocasión, el motivo fue la reacción de los presentadores ante la posibilidad de que el actor Pablo Lyle recupere su libertad a finales de diciembre.

El conflicto estalló luego de que circulara un video donde los integrantes del matutino hablaban sobre el cumpleaños número 40 de Lyle y su eventual regreso a la vida pública. Para Marcelo, que los conductores expresaran alegría por la situación del actor es una incongruencia total, especialmente considerando el trato que él mismo asegura haber recibido por parte del equipo del programa.

El reclamo en redes sociales

A través de su cuenta de X, el regiomontano lanzó un mensaje donde llamó pu*** escorias a los conductores. Aunque no escribió sus nombres directamente en el texto, publicó sus palabras como respuesta a un video que mostraba a los presentadores hablando con entusiasmo sobre Pablo Lyle.

Marcelo cuestionó que las personas que, desde su punto de vista, ayudaron a construir una imagen negativa de él, ahora se muestren tan optimistas sobre la situación del actor. El influencer criticó abiertamente que se celebre la posibilidad de que Lyle recupere su libertad, resaltando que el actor cumple una condena por homicidio involuntario.

Esta reacción dividió a la gente en internet. Algunos usuarios respaldaron el reclamo de Adrián y cuestionaron la postura del programa, mientras que otros le recomendaron dejar atrás los problemas que surgieron durante su paso por el reality de Televisa.

La postura de los conductores de Hoy

El pasado 18 de noviembre, durante una emisión del programa, los presentadores discutieron la posibilidad de que Pablo Lyle salga de prisión antes de que termine 2026. Raúl Araiza se mostró particularmente optimista sobre el futuro profesional del actor.

Araiza consideró que, al cumplir 40 años, Lyle todavía tendría oportunidades para retomar su carrera. Mencionó que cree que va a salir, que ni siquiera es en su prime pero que le llega en su momento, y que tendría toda la carrera por delante para hacer lo que quiera. Según el conductor, todo lo que el actor vivió y maduró es parte de la experiencia de la vida.

Es importante señalar que, aunque la posibilidad de que Lyle sea liberado a finales de diciembre ha circulado desde hace semanas, no existe una confirmación oficial sobre la fecha exacta.

El caso de Pablo Lyle y el pleito con Marcelo

Para entender el contexto, Pablo Lyle es un actor mexicano que fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. También se le impusieron 500 horas de servicio comunitario tras ser declarado culpable por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años. El incidente ocurrió en Florida en 2019, después de un altercado vial.

Por otro lado, la mala relación entre Adrián Marcelo y las figuras de Hoy, específicamente Andrea Legarreta y Galilea Montijo, viene desde la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024. Durante su tiempo en el reality, el influencer tuvo discusiones fuertes con Gala Montes y Arath de la Torre, lo que provocó que Legarreta y Montijo lo criticaran.

Marcelo abandonó el programa el 4 de septiembre, semanas antes de la gran final. Desde ese momento, el influencer ha lanzado diversos señalamientos contra las conductoras y todo el equipo del programa matutino.

Contexto: Pablo Lyle es un actor mexicano sentenciado por un incidente vial en Florida.