Elounda: donde el lujo discreto se encuentra con la auténtica Creta
De ser un pequeño pueblo pesquero en Creta, Elounda se ha transformado en uno de los destinos de lujo más famosos de Europa.
Elounda debe su fama internacional a la visión de Spyros Kokotos y a tres hoteles icónicos: Elounda Mare, Porto Elounda y Elounda Peninsula.
Elounda Mare fue pionero en ofrecer bungalows con albercas privadas. En 1992, Porto Elounda introdujo habitaciones con albercas privadas y el primer campo de golf hotelero en Creta. Elounda Peninsula se distingue por sus villas únicas frente al mar, con albercas privadas y amplios jardines.
Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson y Andrea Bocelli son solo algunos de los nombres famosos que se han asociado con Elounda.
Hoy, el Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro de la familia Ferragamo y Sumosan complementan la experiencia.
Elounda: donde el lujo discreto se encuentra con la auténtica Creta.