De ser un pequeño pueblo pesquero en Creta, Elounda se ha transformado en uno de los destinos de lujo más famosos de Europa.

Elounda debe su fama internacional a la visión de Spyros Kokotos y a tres hoteles icónicos: Elounda Mare, Porto Elounda y Elounda Peninsula.

Elounda Mare fue pionero en ofrecer bungalows con albercas privadas. En 1992, Porto Elounda introdujo habitaciones con albercas privadas y el primer campo de golf hotelero en Creta. Elounda Peninsula se distingue por sus villas únicas frente al mar, con albercas privadas y amplios jardines.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson y Andrea Bocelli son solo algunos de los nombres famosos que se han asociado con Elounda.

Hoy, el Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro de la familia Ferragamo y Sumosan complementan la experiencia.

Elounda: donde el lujo discreto se encuentra con la auténtica Creta.

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