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Natalia Alcocer confirmó que TV Azteca la demandó después de su salida inesperada de La Granja VIP. La actriz, quien enfrentó diversas crisis emocionales durante su estancia, admitió que hay una situación legal vigente tras dejar el programa.

Conflictos y salud mental en el reality

Durante aproximadamente un mes, la actriz vivió tensiones constantes con otros granjeros. Alcocer tuvo fuertes enfrentamientos con Mono, Manelyk y La Bebeshita. Estas situaciones fueron tan intensas que la actriz estuvo a punto de abandonar la competencia en dos ocasiones debido a crisis de ansiedad.

Una de estas crisis alertó a la producción del reality show ante el caos que mostró Natalia. Finalmente, el 8 de noviembre, Adal Ramones informó que la participante había tomado la decisión de salir del programa, aunque la producción no estaba enterada de dicha resolución hasta unos segundos antes del anuncio.

El costo de salir de La Granja

Tras su salida, a Natalia Alcocer le negaron el tour de medios oficial, una situación similar a la que vivió Mónica Escobedo cuando fue retirada del programa tras el supuesto golpe a Niurka. A pesar de esto, la actriz decidió visitar diversas emisiones por su cuenta, incluyendo el programa de Shanik Berman.

En dicha entrevista, la conductora cuestionó a Natalia sobre los rumores de una demanda en su contra, a lo que la actriz confirmó que efectivamente existe una situación legal. Aunque no reveló el monto exacto de la penalización que la empresa busca imponerle por abandonar el proyecto, el tema generó comentarios críticos sobre la televisora.

Uno de los panelistas del programa, Hernán, señaló que TV Azteca es la única empresa donde una persona entra con sus propios recursos y sale en la ruina debido a que la demandan y le quitan lo que ya tenía antes de entrar. Natalia estuvo de acuerdo con estas declaraciones. Shanik Berman añadió que, además de la demanda, la actriz deberá cubrir los gastos de sus abogados, y que le quitarían lo poco que no le quite La Granja.

Para aliviar la tensión del momento, Natalia bromeó diciendo que en realidad fue por el quinto marido, haciendo referencia a su relación con Pablo Montero. Asimismo, mencionó que aunque el reality la afectó considerablemente, ya ha logrado recuperarse.

Un conflicto legal familiar

Durante la charla, Shanik Berman también tocó el tema de una denuncia que Natalia presentó anteriormente contra su propia madre. La actriz explicó que prestó dinero a su mamá para un negocio, dinero que correspondía al pago de la renta de su casa. A pesar de que su madre prometió devolverlo en tres días, esto no sucedió y su madre le propuso que se fuera a vivir a su casa mientras recuperaba el dinero.

Alcocer relató que una mujer puertorriqueña le robó el dinero a su madre, quien no supo cómo comunicárselo y decidió alejarla. La situación escaló cuando su madre le pidió que se saliera de la casa y amenazó con demandarla, a pesar de que Natalia estaba embarazada en ese momento. La actriz explicó que tuvo que presentar un antecedente legal para protegerse.

Actualmente, Natalia afirmó que ya perdonó a su madre a pesar de las malas decisiones que tomó y que ahora mantienen una muy buena relación, considerándose buenas amigas.