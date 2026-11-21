Entretenimiento

Cuatro atletas de Exatlón México se unirán a La Granja VIP para vivir una experiencia totalmente distinta a las competencias deportivas. El anuncio fue hecho por la conductora Krystal Silva, quien confirmó que los deportistas no estarán solo unas horas, sino que se quedarán una semana completa trabajando con animales y conviviendo con los granjeros.

La llegada de estos nuevos integrantes está programada para el domingo 22 de noviembre durante la Gala de Eliminación, que inicia a las 8:00 de la noche por Azteca UNO. Los elegidos fueron seleccionados por Antonio Rosique, la máxima autoridad de Exatlón.

Aunque no se han revelado sus nombres ni si pertenecen al equipo Azul o Rojo, se sabe que son personalidades fuertes y competitivas. Esto podría mover el tablero del reality, ya que se espera que generen nuevas dinámicas, amistades, diferencias e incluso algunos romances o celos entre los participantes.

La Gala del 22 de noviembre será intensa porque tendrá dos momentos clave: la despedida del granjero eliminado número 11, marcando la recta final de la semana 11, y la incorporación de los atletas.

Ya queremos ver cómo les va a los deportistas limpiando establos; seguro que el cambio de ritmo los va a dejar impactados. ¿Quién creen que sea el primero en entrar en crisis por no tener un circuito cerca?