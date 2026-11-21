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La visita de la princesa Kate y el príncipe William a la India dejó momentos inesperados, sobre todo durante su paso por Bombay. Aunque tenían una agenda llena de compromisos oficiales sobre medio ambiente y reuniones con empresarios y ciudadanos, la pareja decidió hacer algo que nadie se esperaba: subirse al metro.

En lugar de recurrir a los desplazamientos oficiales tradicionales, los príncipes de Gales se mezclaron con la gente. Mientras el tren avanzaba, se dedicaron a saludar a los pasajeros, intercambiando sonrisas y platicando con los usuarios del servicio para conocer sus historias en momentos totalmente espontáneos.

La verdad es que verse así, platicando con cualquiera en el vagón, rompe totalmente con esa imagen rígida de la realeza. ¿Se imaginan que pasen por nuestra estación y nos saluden así de relax?