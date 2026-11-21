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El chisme está que arde porque este sábado 21 de noviembre arranca el juicio de Soraya en la telenovela María la del Barrio. La situación está tensa, ya que el resultado de este proceso legal es clave: de esto depende si alguien tendrá que regresar a vivir con ella o no.

En medio del argüende, hay dudas sobre quién se atreverá a acusar a Soraya, mientras que otro personaje opina que deberían ir al juicio. El ambiente se está poniendo sabroso.

¿Ustedes creen que Soraya se salga con la suya o que por fin le llegue su hora?