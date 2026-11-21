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Culiacán ya está en modo fiesta. Este 20 de noviembre inició la 49 edición de la tradicional Feria Ganadera Culiacán 2026, y el Teatro del Pueblo es el lugar donde se va a armar el relajo con shows en vivo y música para todas las edades.

Para abrir el escenario con todo el ritmo de banda, norteña y regional mexicano, se presentan Raúl Hernández y Raúl Hernández Jr., Las Voces Arrolladoras con Germán Montero y Vincet Melendres, y Vika Valles. También se suman la Banda del Ejército Mexicano y la Compañía Folclórica Sinaloense para poner a bailar a todo el mundo.

Si tienen ganas de ir, la feria estará activa del 20 al 29 de noviembre a partir de las 16:00 horas. Además de la música, habrá exhibiciones ganaderas, juegos mecánicos y comida, todo en un ambiente familiar.