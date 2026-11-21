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Lila Downs llegó a Tijuana el jueves 19 de noviembre para presentarse en El Foro, el antiguo Palacio Jai Alai. El concierto forma parte de su gira Cambias mi mundo, la cual utiliza para seguir difundiendo su propuesta musical basada en las raíces mexicanas.

Este viaje ocurre justo después de que la artista recibiera el Premio a la Excelencia Musical 2026 por parte de la Academia Latina de la Grabación. El reconocimiento se le entregó el 9 de noviembre en Las Vegas, durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27.ª Semana Anual del Latin Grammy. Este galardón se otorga específicamente a intérpretes de la música latina cuyas contribuciones creativas tengan un valor artístico sobresaliente.

Lila Downs es una cantante, compositora, productora musical y actriz mexicana de world music. Su trabajo se caracteriza por reivindicar sus raíces paternas y mexicanas, así como el folclore de diversas culturas mesoamericanas. En sus canciones interpreta melodías en varias lenguas, incluyendo el zapoteca, mixteco, nahua, purépecha y maia, basando gran parte de sus sonidos en el estado de Oaxaca.

El impacto de visibilizar la cultura

Con tres décadas de trayectoria, la artista ha logrado mezclar el folclore nacional con lenguas originarias y música tradicional mexicana. Sobre este premio, Downs señaló que el reconocimiento le genera satisfacción, ya que le permite visibilizar las culturas que ella representa.

La cantante comentó que ve a muchos artistas que llevan vidas muy difíciles mientras creen en cosas que otras personas de su generación no suelen notar. Afirmó que siente que puede morir en paz porque logró dejar una pequeña huella. Además, agradeció a su sociedad y a las mujeres de sus diferentes culturas por ser fuertes y tener fortaleza ante los cambios que vienen en el futuro.

Narrativas sobre la migración y problemas sociales

Durante su estancia en la frontera, la intérprete recordó que sus primeras composiciones se centraron en las experiencias de las comunidades migrantes. Contó que la primera canción que escribió trataba sobre los migrantes de San Juan Mixtepec, en la región de la Mixteca Alta. Explicó que los paisanos regresan a ese pueblo el día de San Juan para la fiesta y la mayordomía, momento en que vuelve el 90 por ciento de la población, mientras que normalmente el lugar permanece prácticamente deshabitado.

Downs explicó que, a pesar del paso de los años, mantiene su interés por abordar problemáticas sociales que considera universales. Mencionó que le sigue preocupando el racismo, la discriminación y lo que llamó la ausencia de alma. Considera que estas situaciones no ocurren solo del otro lado de la frontera, sino que son una enfermedad de la humanidad, por lo que cree que es fundamental seguir hablando y cantando sobre ello, adaptando la manera de hacerlo en cada década de su carrera.

Derechos humanos y nuevas metas musicales

La artista señaló que ha sido testigo de una falta de respeto a la dignidad de los latinos y a los derechos humanos en general. Atribuyó esto a que existen personas con una idea de control. No obstante, expresó que le emociona ver que ya hay representantes de las comunidades indígenas, mexicanas y latinoamericanas en la legislación de Estados Unidos, lo que indica que esa escena negativa va a cambiar. Recalcó la importancia de seguir trabajando al pie del cañón para no desfallecer ante los desafíos.

Finalmente, la intérprete de Resistiré compartió que tiene inquietudes artísticas actuales que la llevan a querer experimentar con nuevos géneros musicales. Entre sus planes se encuentra explorar la mezcla de sus sonidos con el hip hop y el mariachi.

¡Qué nivel de compromiso con nuestras raíces! ¿Quién no quiere ver esa fusión con hip hop ya mismo?