Entretenimiento

Martha Higareda compartió el 19 de noviembre a través de Instagram los detalles de la íntima fiesta por el primer cumpleaños de sus hijas. En la publicación, la actriz no solo mostró imágenes del festejo, sino que finalmente reveló los nombres de las niñas.

La actriz mencionó que este primer año como mamá ha sido increíble, aunque admitió que la maternidad ha estado llena de grandes desafíos. El 2025 estuvo lleno de emociones para ella: se casó a inicios de año con Lewis Howes en México y le dio la bienvenida a sus gemelas.

Sinceramente, nos encanta que Martha sea real y no pinte la maternidad como un cuento de hadas, porque sabemos que el caos con gemelas debe estar a otro nivel. ¡Felicidades a las bebés!