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Andrés Roca Rey se tomó un tiempo para compartir una jornada de campo con el maestro Eloy Cavazos. El encuentro ocurrió en la ganadería de El Charco, propiedad de Gerardo Garza, donde el torero peruano pudo tomar contacto de nuevo con la embestida mexicana.

Esta sesión de preparación llega justo antes de que Roca Rey enfrente seis compromisos importantes durante noviembre en México. Para este fin de semana, tiene citas programadas en Monterrey, Aguascalientes y Guadalajara.

La agenda no termina ahí, ya que la próxima semana el matador también se presentará en San Miguel de Allende, León y Apizaco. El torero no ha querido dejar de dar la cara a México en unos momentos que exigen máximo compromiso con la tradición taurina del país.