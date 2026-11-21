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Por años, el chisme más persistente de la farándula mexicana ha sido la supuesta relación de padre e hijo entre el presentador de Hechos, Javier Alatorre, y Santiago Vizl. Esta teoría se volvió viral gracias a las revistas de corazón y a los seguidores de ambos, quienes insistían en que había un vínculo secreto entre el comunicador y el hijo de la locutora Fernanda Familiar. Incluso el propio Santiago ayudó a alimentar el misterio durante mucho tiempo al evitar responder directamente a las preguntas sobre el tema.

Santiago Vizl abordó el tema en una entrevista en su proyecto de YouTube, La Barra de Santiago. Al inicio de la conversación, Alatorre confesó sentirse incómodo al asumir el rol de entrevistado. Sin embargo, el creador de contenido logró que el periodista se relajara invitándolo a recordar momentos de su infancia, enfocando la charla inicialmente en la trayectoria profesional del comunicador.

El clímax de la conversación llegó al final, cuando Santiago le advirtió a Alatorre que le haría preguntas que lo ayudaran a sanar. El youtuber quiso saber cuál era el primer recuerdo que el periodista tenía de él. La respuesta de Javier fue una sonrisa y la revelación de que estuvo presente en el momento exacto en que nació el joven, describiendo que fue un instante de enorme felicidad para todos los involucrados y asegurando que tiene la evidencia de ello.

Durante la grabación, aunque no se veía en pantalla, Fernanda Familiar acompañaba a su hijo. En la charla se mencionó que Javier y Santiago estuvieron distanciados por muchos años. El periodista admitió que no pudo estar presente en diversas etapas de la vida de Santiago y de su hermana, Natalia Vizl, aunque describió su conexión como un hilo que a veces se alarga y a veces se acorta.

El momento más esperado llegó cuando Santiago abordó directamente los rumores de paternidad preguntándole a Alatorre: ¿yo qué soy para ti?. El periodista respondió entre risas, dejando claro que Santiago es una persona muy importante en su vida y que pertenece a un círculo sumamente reducido de personas cercanas.

El origen de este chisme se debe a dos factores principales: el hermetismo sobre la identidad del padre de Santiago y Natalia, y la relación muy estrecha que Javier Alatorre y Fernanda Familiar tuvieron en el pasado. Todo esto dio paso a especulaciones que fueron avivadas por la prensa rosa.

En septiembre de 2026, Santiago ya había intentado tocar el tema en una charla para el portal TVNotas, donde afirmó que había cosas más importantes en la vida que aclarar esos rumores, como sus proyectos personales, sugiriendo que lo que hace hoy lo define más que cualquier especulación. Su respuesta reavivó el tema y llevó a su madre, Fernanda Familiar, a romper el silencio.

La locutora contó que ellos se tomaban la situación a risa y que el propio Javier bromeaba diciendo que no dejaran que el chamaco lo negara, sugiriendo que compararan las fotos de ambos para ver las similitudes. Fernanda calificó la idea de que fueran padre e hijo como algo ridículo, aunque admitió que su propia falta de interés en hablar de su vida personal ayudó a que el rumor siguiera vivo. La locutora comentó con humor que Santiago se apellida Vizl y que 'hay un Christian Vizl que es su papá'. Fernanda Familiar ha sido relacionada con el fotógrafo Christian Vizl; no obstante, no existen registros públicos que confirmen que haya existido una relación entre ella y el fotógrafo.

Al final, Alatorre dejó claro, entre risas, que Santiago es alguien importante en su vida.