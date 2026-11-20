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Karol G reprogramó su presentación del domingo 15 de noviembre en la Ciudad de México para el martes 17, luego de haberse presentado el viernes y el sábado previos. OCESA y Enso informaron que el cambio se debió a motivos de salud. Como solución, indicaron que los boletos seguirían siendo válidos y que quienes no pudieran asistir al nuevo horario podían solicitar su reembolso.

Un cambio de fecha no resuelve automáticamente los problemas del consumidor. Hay personas que viajaron, reservaron hoteles, organizaron traslados, consiguieron permisos laborales o eligieron esa fecha porque era la única disponible. Para estas personas, conservar el asiento de nada sirve si ya no pueden ocuparlo.

El misterio de los diagnósticos y los tiempos

Sobre el estado de salud de la cantante, circuló la versión extraoficial de que se trataba de influenza, aunque el comunicado oficial no confirmó ese diagnóstico. Tampoco se puede asegurar que regresar al escenario dos días después sea médicamente imposible sin conocer la evolución de los síntomas y la valoración de un profesional. El hecho de haber cantado las noches anteriores tampoco demuestra que estuviera en condiciones óptimas el domingo.

Más allá del diagnóstico, el punto crítico es la gestión de la comunicación. La noticia de la reprogramación ya estaba publicada a las 15:22 del domingo, mientras que la apertura de puertas estaba programada para las 17:00. Enterarse apenas unas horas antes significa que muchos compradores ya habían realizado gran parte de sus gastos antes de recibir la información.

Un patrón repetitivo en la industria

Este incidente no es un caso aislado, sino que apunta a un factor común: la misma empresa y persona que actúan como mánagers y promotores. Esta organización representa a Carín León —cantante y compositor de música regional mexicana— y a Carlos Rivera, además de participar en la promoción de Karol G y en los avisos de la gira de Camilo.

Con Camilo, Zignia Live y Enso anunciaron que las presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se reprogramarían por cuestiones de logística, agenda y el proceso creativo de su próximo álbum. Además, se reportaron cinco cancelaciones en otras ciudades. Mientras que una enfermedad es imprevista, reorganizar una gira completa para desarrollar un espectáculo plantea dudas sobre la planeación de lo que se puso a la venta.

Por otro lado, Carlos Rivera acumuló ocho presentaciones reprogramadas debido a problemas vocales y una intervención médica. Aunque estas circunstancias son respetables y difieren de una falla logística, la recurrencia de estos eventos bajo la misma administración hace legítimo cuestionar qué protocolos existen para anticipar riesgos y reducir el perjuicio al público.

El costo de la mala gestión

El desgaste no solo afecta a los artistas, sino también a Enso y a la marca personal de su fundador. Quien construye su reputación basándose en la estrategia y los resultados queda expuesto cuando los compromisos no se cumplen. El prestigio empresarial no se sostiene únicamente con recintos llenos o contrataciones importantes, sino en cómo se responde cuando el servicio falla.

Desde la mercadotecnia, la experiencia del usuario incluye el proceso de recuperación del dinero y la claridad del aviso. Un reembolso complicado solo añade más inconformidad a la suspensión original. En México, aunque el cambio de fecha permite usar el boleto o pedir la devolución incluyendo cargos por servicio, esto no convierte automáticamente los gastos de vuelos y hoteles en conceptos reembolsables.

Cuando la causa es imputable al proveedor, podría proceder una compensación no menor al veinte por ciento, pero una enfermedad acreditada obliga a analizar esa responsabilidad. Al final, el público es quien termina reorganizando su vida y asumiendo costos imprevistos mientras se venden fechas que luego deben ajustarse a agendas o logísticas que aún no están resueltas.