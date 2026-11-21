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Mía Rubín confirmó que terminó su relación con el rejoneador Tarik Othón. La noticia se dio el 19 de noviembre durante una gala en la Ciudad de México, donde la cantante fue abordada por la prensa en la alfombra roja.

Aunque al principio Mía negó los rumores de separación que ya circulaban en redes sociales, asegurando que solo querían más privacidad, terminó admitiendo que la ruptura es real. Sobre el tema, comentó que no había hablado de ello porque sabe cómo funcionan estas cosas, pero que siempre le deseará lo mejor a su expareja.

Los rumores habían empezado a circular hace unas semanas porque dejaron de aparecer fotos juntos en redes sociales, algo notable considerando que durante sus más de tres años de relación la pareja había mostrado vistazos de sus viajes y salidas juntos.