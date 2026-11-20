Moda

Un collar favorito, unos aretes o un anillo delgado pueden ser el toque final que salve cualquier outfit, incluso el más básico. Sin embargo, el uso diario termina pasando factura y la apariencia de las piezas empieza a verse afectada con el tiempo.

No hace falta tirar las piezas que ya no brillan ni comprar todo de nuevo. Con cambiar un par de hábitos diarios se puede lograr que las joyas se mantengan impecables por mucho más tiempo.

El primer paso es cambiar el orden de la rutina de belleza. Lo ideal es ponerse las joyas hasta que ya se haya terminado todo el proceso de arreglo personal. El problema es que las cremas, los perfumes, la laca y otros productos de belleza pueden entrar en contacto directo con los accesorios y alterar su acabado. Lo mejor es dejar que la piel absorba bien el perfume y los productos de cuidado antes de añadir las joyas al look.

Otro punto crítico es el contacto con agentes externos. El agua, el sudor, el jabón y los diversos productos de limpieza no son los mejores aliados de los accesorios. Por eso, lo más recomendable es quitárselos antes de entrar a bañar o de ir a nadar. Hay que tener especial cuidado con el agua de mar y el cloro, ya que estos elementos pueden dañar seriamente diversos materiales y metales.

En cuanto al almacenamiento, el error más común es aventar todas las piezas en una sola caja. Esto es una receta para el desastre porque las cadenas se enredan y los diferentes materiales pueden rayarse entre sí al chocar. La solución es utilizar cajas individuales o estuches pequeños. En el caso de las cadenas, conviene dejarlas cerradas para evitar que se formen nudos imposibles de deshacer.

Sobre el lugar donde se guardan, el baño parece la opción más práctica, pero la humedad de esa zona no es nada recomendable para las joyas. Es mucho mejor elegir un lugar seco dentro de la recámara y, si es posible, mantenerlas dentro de cajas cerradas para protegerlas mejor.

Si alguna pieza ya perdió su brillo, hay que evitar el uso de limpiadores al azar o sustancias químicas demasiado fuertes. El método de limpieza correcto depende totalmente del tipo de metal, de las piedras que tenga la pieza y de cómo esté construida. Cuando se trata de joyas muy valiosas o delicadas, lo más inteligente es seguir las instrucciones del fabricante o acudir directamente con un profesional.

Cuidar los accesorios no tiene por qué ser algo complicado. Basta con quitárselos antes del baño, alejarlos de la humedad y los perfumes, y guardarlos por separado para notar la diferencia. Un poco de atención en el día a día es la clave para disfrutar de ese collar o anillo favorito por muchísimo más tiempo.

¿Y tú cuántas cadenas tienes ya enredadas en el fondo de tu joyero?