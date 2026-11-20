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Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya celebran la llegada del nuevo integrante de su familia. La actriz, quien ya tiene dos hijos, le dio la bienvenida al bebé cinco meses después de haber anunciado su embarazo.

La estrella de Hollywood reapareció en Midtown Manhattan, Nueva York, dando un paseo mientras cargaba a su bebé y caminaba acompañada de una mujer. En las primeras imágenes que han salido a la luz, Anne luce radiante y feliz en su faceta de mamá por tercera vez.

La actriz ha dado algunas pistas que sugieren que se trata de una niña.