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Fátima Bosch se prepara para entregar su título como Miss Universe el próximo martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La transmisión del evento será a través de Telemundo y contará con 116 candidatas que pelearán por la corona.

En medio de los preparativos para el gran día, Lina Luaces, quien fue Miss Universe Cuba 2025, le dedicó un mensaje muy emotivo a la mexicana. La joven compartió en sus historias de Instagram una foto donde aparece abrazando a Fátima; al parecer, la imagen es del año pasado, cuando ambas estaban en la concentración preparándose para el certamen.

La amistad entre ambas nació en Miss Universe.