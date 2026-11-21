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Mariana Ochoa decidió que ya era tiempo de hablar y utilizó su podcast Sin Filtros para responder a quienes cuestionaron su paso por La Casa de los Famosos México. La cantante, que se coronó como ganadora de la cuarta temporada, aprovechó el espacio para ponerle un alto a varias figuras del espectáculo.

El primero en la lista fue Horacio Villalobos. Mariana lo cuestionó por dudar del éxito de su presentación en La Maraka, donde aseguró que logró llenar el lugar. Le reclamó que, como periodista, debería informarse mejor y le preguntó si estaba ardiendo porque ella consiguió el sold out, aclarando que no regaló boletos para lograrlo.

La intérprete de OV7 también puso la mira en los creadores de contenido que difunden chismes sin investigar para armar peleas entre famosos. En ese sentido, le dejó las cosas claras a YosStop, recordándole que no son amigas ni tienen una relación íntima. Le pidió que no creyera todo lo que lee en internet y presumió que su fandom sí la defiende, advirtiéndole que si vuelve a hablar mal de ella, sus seguidores responderán.

Más drama y bloqueos

La lista de respuestas no terminó ahí. Durante la conversación, Mariana se enteró de que Gema Garoa la tiene bloqueada, algo que la dejó muy sorprendida.

Además, lanzó un dardo directo a Paolita Suárez debido a las diferencias que tuvieron por comentarios sobre su trayectoria profesional. Mariana le dijo que su carrera no terminó y que es mucho más larga que la de Paolita.

Con esto, la cantante dejó claro que no piensa quedarse callada ante los señalamientos que surgieron tras el reality. Parece que, aunque ya ganó la corona, la guerra de declaraciones apenas comienza. ¿Quién creen que gane este round?