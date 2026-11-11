Shakira rompe el silencio sobre la salud de su papá

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Shakira decidió pronunciarse públicamente luego de que circularan versiones sobre el deterioro en la salud de su padre, William Mebarak, de 95 años. A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje donde agradeció los gestos de cariño y solidaridad que ella y su familia han recibido en una semana que calificó como difícil.

Aunque la barranquillera reconoció que han sido días complicados, evitó dar detalles específicos sobre la condición médica de su papá y dejó claro que prefiere mantener este momento en la intimidad familiar. El mensaje, que incluyó un corazón rojo, fue publicado tanto en X como en sus historias de Instagram.

Un historial de salud complicado

La salud de William Mebarak ha sido motivo de preocupación en varias ocasiones durante los últimos años debido a problemas médicos graves que han requerido cirugías y hospitalizaciones. En 2022, sufrió un traumatismo craneal a causa de una caída y, en junio de 2023, fue operado en Cartagena, Colombia, para tratar una hidrocefalia, procedimiento en el que le implantaron una válvula para controlar la acumulación de líquido en el cerebro.

En una entrevista concedida en junio de 2023, Shakira recordó que su padre había viajado a Barcelona para apoyarla tras su separación de Gerard Piqué, pero terminó hospitalizado por un accidente. En ese momento, la cantante describió a su padre como el más grande ejemplo de resiliencia.

Más adelante, en 2024, William tuvo que ser hospitalizado nuevamente debido a una neumonía. En mayo de este año, según medios colombianos, sufrió una isquemia que provocó su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla. Desde entonces, la evolución de su estado de salud se ha manejado de forma privada.