Entretenimiento

La Arena CDMX se prepara para una fiesta donde los géneros no importan. El 10 de diciembre de 2026 se llevará a cabo Titanes de la Radio El Concierto 2026, un evento que busca romper las barreras musicales al reunir el regional mexicano y el pop en un mismo escenario.

Este encuentro es el resultado de una alianza entre dos pesos pesados de la radio: La KeBuena, referente del regional, y LOS40, una de las marcas más importantes de la música pop. La idea es celebrar la diversidad musical y demostrar que un hit pop se disfruta tanto como una buena rola de banda si se canta a todo pulmón.

El anuncio oficial llegó a través de un video en redes sociales, donde se mezclaron los sonidos de ambos mundos para revelar la colaboración. El objetivo es unir a sus audiencias en un mismo escenario, dejando claro que la música no entiende de etiquetas.

Para quienes ya quieren sus boletos, la recomendación es seguir muy de cerca las redes sociales y la programación de ambas estaciones. Ahí es donde darán a conocer próximamente las dinámicas y los detalles sobre la disponibilidad de las entradas.

Sinceramente, nos encanta que se atrevan a mezclar estos mundos; será un caos hermoso ver a los fans del pop y del regional compartiendo el mismo grito. ¿Ustedes creen que la combinación funcione o prefieren cada género por su lado?