Entretenimiento

Sara Corrales se sumó a la diversión en el programa Me Caigo de Risa, donde se enfrentó a retos de agilidad mental junto a Fastlicht, Poncho y Adri.

En una de las dinámicas, los participantes debían decir la mayor cantidad de palabras que iniciaran con la sílaba mar. Después, el juego cambió y les tocó buscar términos que terminaran con la sílaba car y luego aquellos que terminaran en río.

La competencia se puso intensa y llegó a una ronda de muerte súbita. En esta etapa final, los turnos pasaron rápidamente entre Adri, Poncho, Sara y Fastlicht, quienes tuvieron que esforzarse para encontrar palabras que empezaran con la sílaba sue.

La verdad es que jugar con las palabras bajo presión es un deporte extremo, ¿quién no se ha quedado en blanco en el momento menos oportuno?