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GTA VI no solo es un videojuego, es básicamente un desfile de celebridades. Esta vez, la historia ocurre en Leonida y Vice City, y Rockstar Games decidió llenar el mapa con estrellas de la música, actores y hasta memes virales para armar uno de los repartos más ambiciosos de la franquicia.

El plato fuerte es Bad Bunny, quien llega como presentador de Cocoteo FM, la estación dedicada a la música latina moderna. No viene solo, pues lo acompaña la artista puertorriqueña RaiNao; ambos interpretan versiones ficticias de sí mismos bajo los nombres de El Martillo y La Gata. Si eso no es suficiente, la banda sonora original cuenta con nombres pesados como Travis Scott, Metro Boomin, Future, Yung Lean, Rauw Alejandro, Cardi B, Keith Richards, PinkPantheress y el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso.

Estaciones de radio y personajes

La variedad musical está en otro nivel. Lana Del Rey y Morgan Wallen lideran Back Country Radio, enfocada en el country y la americana, mientras que Burna Boy se encarga de AfroBank FM. Por otro lado, Robyn y Alex Consani manejan Flash FM, y el metal queda en manos de Kerry King y Tom Araya de Slayer en The Chamber 106.6. Para cerrar con broche de oro el esquema radial, aparecen los veteranos del rap sureño Trick Daddy y Trina.

Además de la radio, el ecosistema de Vice City incluye a figuras del rap estadounidense que interpretan personajes o versiones de sí mismos, ya sea en la narrativa principal, anuncios o contenidos secundarios. Entre ellos están Freddie Gibbs, Denzel Curry, Kodak Black, Sexyy Red, The Alchemist, Gucci Mane y N.O.R.E.

Sátiras y rumores

Para capturar la esencia extraña de Florida, el juego incluye referencias a personajes que se hicieron virales en redes sociales, como Florida Joker, Naked Florida Man y Twerking Car Woman. Son la base perfecta para las sátiras que siempre caracterizan a la serie.

Como siempre pasa con este juego, los rumores no paran. Los fans siguen especulando sobre posibles apariciones que aún no se confirman, mencionando nombres como T-Pain, Cara Delevingne, Snoop Dogg, Dr. Dre y Weird Al Yankovic.

Honestamente, con tanta estrella junta, el juego parece más un festival de música que un simulador de crímenes. ¿A quién más echarían ustedes en Vice City?