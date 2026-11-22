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Carín León vuelve a Oaxaca el próximo 27 de noviembre de 2026. El cantante se presentará en el Auditorio Guelaguetza a las 21:00 horas con un show que promete un recorrido por los temas que lo han vuelto una de las figuras actuales del regional mexicano.

Para los que quieran ir, los boletos están entre los 700 y los 3 mil 950 pesos, más los cargos por servicio. La cita es el viernes 27 de noviembre, así que ya pueden ir apartando la fecha.

La propuesta del intérprete mezcla banda y norteño, moviéndose más allá de las fronteras tradicionales del género. Gracias a que combina diversas influencias musicales, ha logrado conectar con públicos variados y pisar escenarios tanto en México como en el extranjero.

Sinceramente, Carín siempre sabe cómo poner el ambiente, así que Oaxaca se prepara para una noche de esas que se quedan grabadas. ¿Ya tienen sus boletos o se van a quedar con las ganas de cantar a todo pulmón?