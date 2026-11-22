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Mariana Bo confirmó que existe un interés romántico entre ella y José Eduardo Derbez. La artista explicó que ambos están saliendo y conociéndose, asegurando que se encuentra abierta al amor y a las oportunidades. Sobre el actor, destacó que le parece una mente brillante, lo cual le resulta súper sexy, además de considerarlo muy talentoso y caballeroso. Afirmó que, al ser ambos artistas, se entienden muy bien y que efectivamente hay algo entre ellos.

Una chispa que nació en un cumpleaños

La relación entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez no es nueva, ya que se conocen desde hace aproximadamente un año y medio. El vínculo inició cuando la violinista participó como invitada musical en Par de ideotas, el proyecto protagonizado por el actor y su hermano Vadhir Derbez.

Sin embargo, la atracción no fue inmediata. La chispa surgió tiempo después, específicamente cuando Mariana invitó a José Eduardo a su fiesta de cumpleaños. A partir de ese evento, comenzaron a frecuentarse y decidieron explorar la posibilidad de iniciar una relación sentimental. La artista recordó que el actor ha sido detallista, mencionando que recibió un ramo de flores en su departamento, detalle que compartió en sus redes sociales.

Sin etiquetas pero con intenciones

Aunque ya hay citas y un interés mutuo, Mariana Bo aclaró que todavía no existe un noviazgo formal. Explicó que sus primeras citas ocurrieron hace apenas unos días y pidió tranquilidad, reiterando que apenas se están conociendo.

La DJ rechazó que este vínculo sea simplemente una relación casual. Manifestó que prefiere establecer relaciones sentimentales claras y concretas. Aunque por el momento no hay un compromiso serio, insistió en que está abierta al amor al cien por ciento.

El estado sentimental de José Eduardo

El acercamiento ocurre semanas después de que José Eduardo Derbez anunciara su separación de Paola Dalay, la madre de su hija Tessa, ruptura que se hizo pública a principios de noviembre de 2026. Mariana Bo reveló que el actor le contó que dicha separación ocurrió hace cinco meses.

La productora musical señaló que percibe a José Eduardo muy tranquilo tras la ruptura. Como prueba de ese desestrés, mencionó que salieron de fiesta. Además, comentó que tenían planeado ir a comer al día siguiente, aunque ella se encuentra muy ocupada debido a que tiene varios shows programados para diciembre.

Admiración por la familia

Cuando se le cuestionó sobre Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, Mariana Bo admitió que aún no ha tenido la oportunidad de conocerla personalmente. No obstante, expresó que es su súper fan y describió a la actriz de telenovelas como una chingona.

Mariana Bo, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, violinista y productora musical originaria de Culiacán, Sinaloa. Estudió música clásica en la Escuela Superior de Música y desarrolló un estilo propio combinando el sonido del violín eléctrico con la música electrónica. En 2022, se convirtió en la primera DJ mexicana en presentarse en el festival Tomorrowland, integrando en sus presentaciones elementos de compositores como Bach, Mozart, Vivaldi y Ludwig van Beethoven.