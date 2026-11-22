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Si al explorar el mapa de Grand Theft Auto VI te topaste con el icono de un pequeño tacón y no tienes idea de qué onda, no busques una tienda de calzado ni un adorno random. Ese símbolo es la señal oficial para identificar a los clubes de striptease, esos lugares que los jugadores ya conocen como El Tacón. Rockstar Games decidió traer de vuelta estos establecimientos para la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos, pero esta vez no se quedaron con un solo sitio, sino que repartieron tres clubes entre Vice City y Port Gellhorn, cada uno con su propia ubicación y reglas de disponibilidad.

Para llegar a ellos, el método es sencillo: solo tienes que buscar el icono del zapato de tacón en el mapa. Cada símbolo te indica dónde está uno de estos lugares, aunque ojo, que no todos se pueden visitar desde que empiezas la historia.

El primero que podrás visitar en las etapas iniciales es el Club NINE1NINE. Este se encuentra en Downtown, justo al sur de Crosstown, en Vice City. Por lo visto, este lugar está inspirado en el famoso club E11EVEN de Miami. Después tenemos el Jack of Hearts, que también está en Crosstown, dentro de Vice City; para entrar aquí vas a tener que avanzar en ciertos momentos de la historia principal. El diseño de este club tendría como referencia al King of Diamonds de Miami. Finalmente, la lista se completa con el Delights Cabaret, ubicado en Port Gellhorn, el cual estaría inspirado en Bambi’s Dollhouse, un club que existe en Panama City.

En cuanto a lo que puedes hacer ahí dentro, los clubes mantienen la esencia que los hizo una tradición en la saga. Los jugadores pueden contratar bailes privados, dar propinas e interactuar con las bailarinas. Incluso hay momentos en los que Jason o Lucía pueden ponerse a bailar en la pista. Una de las novedades es que los dos protagonistas pueden ir a estos lugares por separado o entrar juntos, lo que permite explorar los sitios desde distintas perspectivas o encontrarlos integrados en misiones de la historia principal.

Pero no todo es igual que antes. En GTA VI ya no existen las opciones de contratar servicios sexuales ni los encuentros íntimos que veíamos en entregas pasadas. O sea, puedes disfrutar de los shows y algunas interacciones, pero ya no puedes repetir todas las actividades que ofrecía el famoso Vanilla Unicorn de GTA V. Este cambio tiene que ver con la importancia de la relación entre Jason y Lucía, ya que Rockstar quiere que las decisiones del jugador influyan en el desarrollo de ambos personajes, sin obligar a que su vínculo sea necesariamente romántico.

Para los que no conocen la historia, estos clubes llevan más de 20 años en la franquicia. Todo empezó en GTA Vice City en 2002 con el Pole Position Club, que básicamente era una propiedad que podías comprar por 30 mil dólares. Luego, en 2004, GTA San Andreas expandió la presencia de estos espacios y en 2008, GTA IV sumó lugares como Triangle Club y Honkers. Para 2013, el Vanilla Unicorn de GTA V se volvió el más recordado, sobre todo por su relación con Trevor. Ahora, con GTA VI, Rockstar recupera la tradición con tres establecimientos, escenarios con más detalle y nuevas posibilidades para los protagonistas.

Que Jason y Lucía puedan entrar juntos a estos clubes le da un toque más interesante a la dinámica entre ambos. ¿Será que el mapa esconde más secretos detrás de esos tacones?