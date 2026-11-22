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México ya tiene lugar asegurado en la música de Grand Theft Auto VI. Fuerza Regida, los cracks del regional mexicano, forman parte del álbum oficial del videojuego con su canción Suzuki. Con esto, el género se mete de lleno en una de las producciones más anticipadas de la industria.

El tema es uno de los 34 originales que integran Grand Theft Auto VI: The Album, un proyecto hecho en colaboración con Atlantic Records. El disco mezcla artistas de varios países y géneros para darle ambiente a Vice City y Leonida, que son los territorios ficticios donde pasa todo en la historia.

Ojo aquí: hay que diferenciar el álbum oficial de las estaciones de radio que escuchamos mientras manejamos por el mapa. Rockstar no ha confirmado si Suzuki sonará en alguna emisora específica, pero el juego sí tendrá estaciones como Cocoteo FM. Esta radio está enfocada en música latina contemporánea, moviendo ritmos de bachata, merengue, dembow y reguetón.

Según Rockstar, los conductores de Cocoteo FM serán El Martillo y La Gata, personajes vinculados a Bad Bunny y RaiNao.

Más sabor latino en Vice City

La presencia de México no es la única referencia de la región. Puerto Rico también aparece con Bad Bunny y RaiNao en la conducción de la radio. Además, Rauw Alejandro se suma al álbum oficial con la canción Macacoa 2000, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso participan en Sexy Magic, junto a PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy.

La lista de artistas internacionales es larga y variada. Rockstar anunció nombres como Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Tove Lo y Keith Richards, cubriendo estilos muy diferentes entre sí.

Al final, entre el álbum y la radio dedicada a ritmos latinos, GTA VI se está poniendo las pilas para integrar los sonidos de México y otros países de América Latina en su universo. ¡Ya era hora de que el regional mexicano llegara a Vice City!