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Moisés Peñaloza no olvida los roces que tuvo durante la cuarta edición de La Casa de los Famosos. A dos meses de que terminó el programa, el actor decidió defenderse de las críticas sobre su competitividad dentro del reality, asegurando que esa habilidad para ganar la desarrolló desde niño cuando trabajaba con un herrero.

Según Peñaloza, después de ese momento los hombres de la casa empezaron a tener actitudes para perjudicarlo. Para él, esto quedó claro en una plática donde Yahir, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi coincidieron en que no les caía bien.

Moisés entró como favorito, pero terminó saliendo en la cuarta semana. Al final, el programa fue ganado por Mariana.